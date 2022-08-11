Актрису Муцениеце задержали на границе с Эстонией

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актрису Агату Муцениеце задержали на границе с Эстонией без уточнения причин. Об этом сообщает Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал актрисы.

По словам артистки, она и еще около сотни людей не могли въехать в Россию.

"Машины начинают проезжать, едут быстро, потом раз – и все стоят в пробке часа полтора! Только никого не пропускают, горит красный свет. Почему? Что происходит? Непонятно! Какая-то жесть!" – написала Муцениеце.

После двух часов ожидания актрисе удалось въехать в страну.

Ранее группе "Руки вверх" запретили выступать в Эстонии сроком на 5 лет. Решение МВД отказать во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" – единственно правильное, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Он также подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.

В свою очередь, участник группы "Руки вверх" Сергей Жуков выразил сожаление в связи с данным решением.

Также известно, что недавно группа "Би-2" опровергла информацию об отъезде из России. Артисты рассказали, что сейчас находятся в отпуске. До этого в СМИ отмечали, что причиной отъезда исполнителей могла стать позиция участников группы о спецоперации на Украине.