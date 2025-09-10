Актер Быстров признался, что не согласился бы играть роль отца болеющих раком детей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российский актер Артем Быстров никогда не согласился бы играть роль отца болеющих раком детей. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

Актер подчеркнул, что не хотел бы касаться столь деликатной темы, поскольку боится задеть чувства людей, действительно столкнувшихся с подобным опытом.

"Если ты заходишь на эту территорию, то ты должен быть уверен и ни в коем случае не принести вреда этой отрасли, этим всем фондам, этим всем людям, которые живут этим всем, которые помогают. Порой кино купирует какие-то вещи, и мы представляем тему в не совсем том свете", – отметил Быстров.

Ранее телеведущая Ксения Бородина призналась, что боится играть главную роль в кино. Она планирует выступить в качестве актрисы в романтической комедии с элементами фантастики "За любовь".

Картина расскажет о паре на грани развода, которая получит волшебную бутылку, исполняющую любые желания. Партнером телеведущей на съемках станет Алексей Чадов.

Артистка рассказала, что боится и переживает, поскольку для нее это будет новым опытом. Она также пожаловалась на график, отметив, что скоро ее ждут съемки по 12 часов.