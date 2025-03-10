Пугачева прокомментировала скандал с нападением на журналистку

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Певица Алла Пугачева прокомментировала скандал с журналисткой НТВ, произошедший на Кипре. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пост Пугачевой в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Свою публикацию Пугачева дополнила двумя скриншотами из видео с сотрудницей СМИ и селфи в очках.

"Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо", – отреагировала певица.

Инцидент произошел на Кипре, когда представитель НТВ спросила певицу, планирует ли она возвращаться в РФ. Этот вопрос разозлил артистку. В ответ она назвала журналистку "тупой и нахальной", а себя "патриоткой".

Ранее в ГД призывали лишить Пугачеву имущества и признать ее иноагентом. В Ассоциации владельцев недвижимости РФ отметили, что возможный снос замка певицы в подмосковной деревне Грязь мог бы обойтись по меньшей мере в 40 миллионов рублей, в том числе за вывоз строительного мусора.

Тем не менее эксперты выступили против сноса капитальных строений, заявив, что их лучше адаптировать под современные нужды.

