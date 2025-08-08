Певец Ираклий Пирцхалава рассказал, почему избил Михаила Гребенщикова

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Экс-участник "Фабрики звезд" певец Ираклий Пирцхалава избил Михаила Гребенщикова после взаимного конфликта. Об этом артист рассказал в соцсетях, передает News.ru.

Инцидент произошел полтора месяца назад на фестивале "Арт-футбол". По словам певца, Гребенщиков курил в общественном месте, на что Пирцхалава сделал коллеге замечание. Однако последний начал оскорблять артиста, и в ответ Ираклий нанес ему несколько ударов.

Спустя время Измайловский мировой суд приговорил Пирцхалаву к административной ответственности и наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

"Я просто остановил наркомана наглого, который курил в общественном месте, который нахамил мне, когда я ему сделал замечание. Да, по закону я поступил неправильно и понес наказание. Сегодня был суд. По-мужски и по-человечески я считаю, что я поступил правильно", – прокомментировал ситуацию артист в социальных сетях.

Пирцхалава также призвал не национализировать проблему и напомнил, что он грузин, который родился в Москве. Ираклий подчеркнул, что у него много русских друзей и он всегда стоял за Россию, даже находясь в Грузии.

