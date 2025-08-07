Суд в Москве оштрафовал певца Ираклия Пирцхалаву за нанесение побоев

Фото: ТАСС/URA.RU/Размик Закарян

Мировой суд в Москве признал российского певца Ираклия Пирцхалаву виновным в нанесении побоев и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд установил, что артист нанес побои человеку, причинив последнему физическую боль. Однако действия исполнителя не повлекли за собой вреда для здоровья оппонента, поэтому они не были квалифицированы по уголовной статье.

В конце 2023 года Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию, когда он прилетел в аэропорт Кишинева, чтобы выступить на мероприятиях в Оргееве. Тогда местные правоохранители мотивировали свое решение тем, что исполнитель не выполнил условия для въезда в страну.

Кроме того, в середине прошлого года артиста на неопределенный срок включили в список нежелательных лиц и запретили въезд в Латвию. Причины и точные сроки решения не уточнялись.

