Дочь актера Робина Уильямса пожаловалась на ИИ-ролики с отцом

Фото: ТАСС/AP/Katy Winn

Дочь актера Робина Уильямса, Зельда Уильямс пожаловалась на его поклонников, которые присылают ей видео, сгенерированные нейросетями. На них звезда фильма "Джуманджи" обращается к дочери и спрашивает, как у нее дела.

"Пожалуйста, перестаньте присылать мне ИИ-видео с папой. Перестаньте верить, что я когда-нибудь пойму это", – написала девушка на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Она призвала пользователей к порядочности и добавила, что это пустая трата времени.

В 2014 году Уильямс покончил с собой. Актер боролся с затяжной депрессией.

Позже выяснилось, что незадолго до смерти ему поставили диагноз "болезнь Паркинсона", который оказался ошибочным. Уже после смерти актера врачи сделали вывод, что у Уильямса был один из видов старческого слабоумия. Суицидальные признаки нередко встречаются у пациентов с таким заболеванием.

