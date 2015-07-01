Покончившему с собой актеру Робину Уильямсу был поставлен ошибочный диагноз

Фото: imdb.com

Актеру Робину Уильямсу, покончившему с собой в августе прошлого года, был поставлен ошибочный диагноз. Об этом сообщает издание In Touc.

Делая ссылку на результаты работ патологоанатомов, журнал отмечает, что диагноз "болезнь Паркинсона", поставленный актеру, был ошибочным. Напомним, через несколько месяцев после того, как Робин узнал о болезни, 63-летний артист покончил с собой.

Патологоанатомы сделали вывод, что у актера было другое заболевание – один из видов старческого слабоумия, но не болезнь Паркинсона.

После смерти Робина медики отмечали, что суицидальные настроения свойственны людям, страдающим этой болезнью. Супруга Уильямса Сьюзан Шнайдер также рассказывала, что ее муж тяжело переживал новость о своем диагнозе.