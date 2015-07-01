Покончившему с собой актеру Робину Уильямсу был поставлен ошибочный диагноз

Фото: imdb.com
Актеру Робину Уильямсу, покончившему с собой в августе прошлого года, был поставлен ошибочный диагноз. Об этом сообщает издание In Touc.
Делая ссылку на результаты работ патологоанатомов, журнал отмечает, что диагноз "болезнь Паркинсона", поставленный актеру, был ошибочным. Напомним, через несколько месяцев после того, как Робин узнал о болезни, 63-летний артист покончил с собой.
Патологоанатомы сделали вывод, что у актера было другое заболевание – один из видов старческого слабоумия, но не болезнь Паркинсона.
После смерти Робина медики отмечали, что суицидальные настроения свойственны людям, страдающим этой болезнью. Супруга Уильямса Сьюзан Шнайдер также рассказывала, что ее муж тяжело переживал новость о своем диагнозе.
11 августа 2014 года в 11.55 личный помощник актера Ребекка Эрвин Спенсер обнаружила Уильямса без сознания в его собственном доме в городе Тибурон штата Калифорния. Он находился "в сидячей позе с ремнем, закрепленным вокруг его шеи, другой конец ремня был зажат между дверью, ведущей в гардеробную, и дверной рамой".
Тело Робина Уильямса было кремировано на следующий день после смерти, а прах развеян в округе Марин над заливом Сан-Франциско.
7 ноября помощник заместителя коронера округа Марин лейтенант Кит Бойд сообщил об итогах расследования смерти Уильямса, по которому он умер в результате самоубийства. Согласно результатам экспертизы, в организме покойного на момент смерти не содержалось алкоголя и наркотиков.