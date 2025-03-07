Концерт певицы Лолиты отменен в Казани

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерт певицы и телеведущей Лолиты Милявской отменили в концертном зале выставочного центра "Казань Экспо". Об этом сообщается на сайте площадки.

При этом не уточняется, по какой причине отменен концерт. Он был запланирован на 21 марта.

Ранее Лолита заявила, что отправится на гастроли в Томск и Красноярск. Она подчеркнула, что ничего не заработает с этих концертов из-за срыва других выступлений. Певица пояснила, что затраты обычно распределяются на весь тур и включают в себя перевозку светового и звукового оборудования, зарплаты сотрудников, рекламу и многое другое.

Спустя время стало известно, что концерт певицы в Томске отменили. По ее словам, это произошло по желанию директора площадки.