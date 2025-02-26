Певица Лолита назвала Киркорова лучшим после его признаний в любви

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lolitamilyavskaya

Певица и телеведущая Лолита Милявская назвала своего коллегу Филиппа Киркорова лучшим после конфликта с ним. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию актрисы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

На кадрах, которые разместила в соцсетях светская львица Виктория Шелягова, артист показывает собственную коллекцию кукол ручной работы. В их числе была миниатюра Милявской. Обратив на это внимание, певец признался в любви к исполнительнице.

"Я не умею долго злиться", – отреагировала Милявская, перепостив в свои соцсети данный ролик.

В начале февраля Лолита пригласила депутата Законодательного собрания Красноярского края Елену Пензину на свой концерт в Красноярске, отреагировав на попытку последней отменить ее концерт в этом городе.

Артистка также пообещала, что выделит Пензиной лучшие места, и выразила уверенность в том, что жители Красноярска будут рады посетить выступление вместе с чиновницей. В ответ на это Пензина указала, что "по-женски" будет игнорировать как саму певицу, так и ее концерт.

