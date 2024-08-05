Адвокат Эдварда Била Шаро: врачи примут решение об ампутации ноги блогеру в течение суток

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Врачи примут решение об ампутации ноги блогеру Эдварду Билу в течение суток. Об этом сообщает RT со ссылкой на его адвоката Хамзата Шаро, который получил эту информацию от друзей блогера.

По его словам, сейчас знакомые Била контактируют с медиками, показывают им его медицинские документы и снимки самой ноги. Так, врач с большим стажем работы заявил, что блогеру придется выбирать между ногой или жизнью, если в ближайшие день-два не начнется процесс заживления.

"Его могут поставить перед фактом: или соглашайся на это, или мы не гарантируем, что ты выживешь", – передал адвокат слова врача.

Сейчас Шаро пытается оспорить назначенный его подзащитному меру пресечения в виде административного ареста за нарушение общественного порядка.

20 июля Била задержали на Неглинной улице в Москве из-за ношения полицейской формы. Спустя время суд признал блогера виновным в совершении мелкого хулиганства и арестовал на 13 суток.

Однако, по версии следствия, в тот день Бил участвовал в массовом непубличном мероприятии, во время которого произошел конфликт, переросший в потасовку. Именно поэтому блогера признали виновным по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" и арестовали еще на 14 суток.

В телеграм-каналах появилась информация о том, что во время нахождения в СИЗО Бил почувствовал боль в ноге, которую травмировал три месяца назад. Тогда он упал с самоката и получил открытый перелом. Весной он проходил лечение и ежедневно посещал перевязки, но после задержания у него не было возможности делать это, что привело к ухудшению ситуации со здоровьем.

Место травмы стало опухать, поэтому 1 августа СМИ стало известно, что блогера экстренно госпитализировали с подозрением на заражение крови. При этом уже тогда сообщалось, что ему может грозить ампутация левой ноги. Шаро подтвердил сообщения о госпитализации блогера. Адвокат также уточнил, что во время второго заседания, которое состоялось 30 июля, он оповестил суд о том, что Бил нуждается в медицинской помощи и предоставил соответствующие документы, полученные от родственников блогера.

Кроме того, юрист подчеркнул, что пранк, за который и был осужден Бил, происходил в соответствии со сценарием шоу, которое должно выйти на YouTube-канале.

