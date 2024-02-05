Решение об ужесточении меры пресечения Блиновской пересмотрят 13 февраля

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мосгорсуд рассмотрит жалобу представителя защиты блогера Елены Блиновской на решение об ужесточении ей меры пресечения. Заседание пройдет в 15:00 13 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Она уточнила, что просит в жалобе отменить постановление и отказать следователю в изменении Блиновской меры пересечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Тогда ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

22 января Блиновской вменили два новых эпизода. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Следователи также потребовали заключить блогера под стражу из-за проведения вечеринки в честь Нового года, на которой она общалась со свидетелем по делу. Позже суд ужесточил меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

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