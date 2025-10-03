Сын Михаила Круга женился на участнице шоу "Давай поженимся"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ulyanakkrug

Сын шансонье Михаила Круга Александр женился на участнице шоу "Давай поженимся", SMM-специалисте и стилисте Ульяне. Об этом девушка сообщила в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что Круг заключил брак 1 августа. Пара познакомилась в прошлом году на российском шоу, когда сын шансонье сделал выбор в пользу Ульяны.

В июне этого года они отдыхали в Таиланде, где Круг сделал девушке предложение. В своем аккаунте Ульяна указала, что уже два месяца строит "самую настоящую, счастливую семью".

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг" на имя вдовы певца Ирины Круг. Заявка была подана 16 февраля 2024 года, а регистрацию прошла 16 сентября 2025-го.

Знак можно использовать для производства и продажи мяса, рыбы, птицы, овощей, молока, кофе, чая, кондитерских изделий, пива, безалкогольных напитков, минеральной и газированной воды, а также табака и сигарет.

