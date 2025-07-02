Власти Австралии запретили въезд рэперу Канье Уэсту из-за скандальной песни

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Министерство иммиграции Австралии запретило въезд рэперу Канье Уэсту после его скандальной песни, сообщает News.com.au со ссылкой на министра внутренних дел страны Тони Берка.

Глава ведомства отметил, что туристическая виза артиста была аннулирована из-за выхода песни, в которой он упоминает нацистский лозунг. Берк объяснил, что виза Уэста не была для выступления с концертами и относилась к более простой категории, так как в Австралии живут родственники его жены Бьянки Цензори.

Министр рассказал, что его служащие сверились с действующим законодательством и решили, что если артист выпускает подобные песни, то "это не нужно в Австралии". Берк также отметил, что страна не потерпит антисемитизма.

"Я думаю, что нецелесообразно импортировать ненависть. Некоторые говорят: "О, разве вы не верите в свободу слова?" Для граждан Австралии, да, у нас есть полная свобода слова, но у нас и так достаточно проблем в этой стране, чтобы намеренно импортировать нетерпимость", – заключил министр.

В феврале на странице Уэста в социальных сетях появились резонансные сообщения, в которых рэпер называл себя нацистом и признавался в симпатии к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Позже он опубликовал пост, где заявил, что после размышлений осознал, что не разделяет эту идеологию.

В марте Уэст разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. В блоге он обратился к ювелирам, указав, что ищет дизайны для своего украшения. Часть пользователей посчитала, что рэпера запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".