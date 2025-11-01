Модель Джулию Фокс раскритиковали за образ окровавленной Джеки Кеннеди на Хеллоуин

Фото: ТАСС/AP/Andy Kropa

Модель, актрису и бывшую девушку рэпера Канье Уэста Джулию Фокс раскритиковали в соцсетях за костюм окровавленной Джеки Кеннеди на Хеллоуин.

35-летняя актриса воссоздала образ жены 35-го президента США Джона Кеннеди в день его убийства. Фокс была в розовом костюме, состоящем из укороченного жакета и юбки миди, а также шляпи-таблетки и синих аксессуаров. Главной деталью стали красные брызги и подтеки, которые имитировали кровь на лице и одежде.

Фотографии модель опубликовала на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) и объяснила, что это "не маскарадный образ, а заявление". Контраст нежного розового костюма и крови она назвала одним из самых жутких символов современной истории.

"Красота и ужас, достоинство и отчаяние. Ее поступок был актом мужества, протестом и скорбью одновременно. Женщина, использовавшая образ и грацию как оружие против жестокости. Это история о травме, силе и том, как сама женственность может быть формой сопротивления", – заявила Фокс.

Однако пользователи сочли костюм не данью уважения, а неуместным эпатажем. В комментариях отметили, что это все равно что нарядиться в костюм пожарного, покрытого пеплом, назвав это "героизмом 9/11". Актрисе также указали на то, что "чужая трагедия – это не костюм".

Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе во время поездки по городу на открытом автомобиле. Пули попали в него, когда он ехал рядом с супругой. Известно, что испачканная кровью мужа супруга отказалась переодеваться и сказала помощникам: "Нет. Пусть видят, что они сделали с Джоном".

Ее розовый костюм, который ни разу после этого не стирали, стал одним из самых символичных образов XX века. Сейчас он хранится в Национальном архиве в Мэриленде.

Ранее стало известно, что член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обнародовала архивные документы по делу об убийстве Кеннеди.

Материалы содержат более 100 архивных документов, включая стенограммы бесед председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева с госсекретарем США Дином Раском, шифртелеграммы посла СССР в США Анатолия Добрынина, письма представителей американской администрации руководству СССР и многое другое.

