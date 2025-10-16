Опубликованы архивные документы по делу об убийстве Кеннеди

Фото: jfkfacts.substack.com

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обнародовала архивные документы по делу об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди на своей странице в Х.

Она разметила ссылку, которая позволяет получить доступ к сборнику документов "Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения". Его ей ранее передал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Луна отметила, что документы не подвергались изменениям или редактуре. По ее словам, сейчас эксперты работают над подтверждением их подлинности.

Материалы содержат более 100 архивных документов, включая стенограммы бесед председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева с госсекретарем США Дином Раском, шифртелеграммы посла СССР в США Анатолия Добрынина, письма представителей американской администрации руководству СССР и многое другое.

Сборник документов также выйдет в одном из московских издательств. В описании, которое подготовила редакционная коллегия Российского исторического общества, отмечается, что центральное место в нем заняла тема реакции советской стороны на убийство Кеннеди и начало взаимодействия с американским лидером Линдоном Джонсоном.

"Впервые на строго документальной основе показана активная помощь советских властей в проведении расследования этого преступления", – говорится в публикации.

Ранее Луна поблагодарила российское посольство за передачу рассекреченных советских документов об убийстве экс-президента. Она отметила, что этот процесс имеет огромное историческое значение.

