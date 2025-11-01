FT: за закрытие дела о домогательствах Майкла Джексона заплатили 2,5 млн долларов

Фото: AP Photo/Evan Agostini

Наследственный фонд певца Майкла Джексона в начале 2025 года тайно выплатил 2,5 миллиона долларов 5 истцам, которые утверждали, что стали жертвами сексуального насилия, передает FT со ссылкой на судебные документы.

По данным СМИ, этот платеж завершил урегулирование дела, которое началось в 2020 году, на сумму 16,5 миллиона долларов. При этом сторона обвинения утверждает, что в 2020 году на истцов оказывали давление, и соглашение они подписали на условиях, которые не понимали.

Согласно информации издания, они рассчитывают на получение большей суммы, а также хотят публичных слушаний. Суд Лос-Анджелеса позже вынесет решение о том, будет ли дело рассматриваться на открытом заседании или останется в рамках частного арбитража.

Однако наследники Джексона называют обвинения ложными и указывают на то, что по соглашению 2020 года все должно решаться на закрытых судебных заседаниях.

Отмечается, что открытый судебный процесс может навредить выходу биографического фильма Michael, его премьера состоится в 2026 году.

В 2013 году артиста обвинил в домогательствах американский хореограф Уэйд Робсон. По его словам, Джексон неоднократно совершал по отношению к нему действия сексуального характера. Также он подал против наследников Джексона иск, который был отклонен судом.

В 2019 году газета Daily Mail обнародовала запись допроса Джексона по делу о педофилии, которая была сделана 1 марта 1996 года. Речь шла, в частности, о Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома". Во время допроса певец отвергал обвинения.

В январе того же года в документальном фильме "Покидая Неверленд" были озвучены новые обвинения. Робсон и Джеймс Сейфчак сообщили в интервью, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались насилию. Позже семья артиста потребовала 100 миллионов долларов от студии HBO, которая выпустила фильм.

В этом году против Джексона подали новый иск. Пятеро детей из американской семьи Касио обвинили музыканта в сексуализированном насилии и психологическом давлении. Братья и сестра утверждают, что были жертвами знаменитости на протяжении 25 лет. На фоне этого разбирательство возобновилось.

