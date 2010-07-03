На Селигере пройдут съемки православного реалити-шоу

На Селигере снимут православное реалити-шоу

На Селигере снимут православное реалити-шоу, участники которого будут три месяца жить в монастыре.

Телеканал "Спас" опубликовал на своем сайте объявление о наборе участников. На проект ждут тех, кто "желает найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят". Участники отправятся на остров и будут послушниками Нило-Столобенской пустыни. Монастырь находится на озере Селигер.

"Остров. Здесь только Ты и Бог. Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни", – сказано в анонсе проекта.

Для участия в реалити-шоу необходимо записать видеообращение и рассказать о причинах своего желания стать послушником.

Ранее патриарх Кирилл посчитал ошибочным выбор между количеством детей и качеством их жизни. По его мнению, подобной логикой руководствовались язычники, совершая обряды жертвоприношений. Схожими мотивами руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры, считает патриарх. Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.

