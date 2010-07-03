Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:31

На Селигере пройдут съемки православного реалити-шоу

религия общество

На Селигере снимут православное реалити-шоу

На Селигере снимут православное реалити-шоу, участники которого будут три месяца жить в монастыре.

Телеканал "Спас" опубликовал на своем сайте объявление о наборе участников. На проект ждут тех, кто "желает найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят". Участники отправятся на остров и будут послушниками Нило-Столобенской пустыни. Монастырь находится на озере Селигер.

"Остров. Здесь только Ты и Бог. Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни", – сказано в анонсе проекта.

Для участия в реалити-шоу необходимо записать видеообращение и рассказать о причинах своего желания стать послушником.

Ранее патриарх Кирилл посчитал ошибочным выбор между количеством детей и качеством их жизни. По его мнению, подобной логикой руководствовались язычники, совершая обряды жертвоприношений. Схожими мотивами руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры, считает патриарх. Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика