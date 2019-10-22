Жестовый интерфейс – будущее религии и не только?

Наш обозреватель Николай Гринько рассказал об особенностях нового религиозного девайса, а также о потенциале жестовых интерфейсов в целом. Видимо, за ними будущее.

Официальный Ватикан в рамках программы Pope's Worldwide Prayer Network заказал технологической компании GadgeTek Inc. "умные" четки, предназначенные для привлечения молодых католиков, которые интересуются современными технологиями. На прошедшей неделе гаджет с названием eRosary поступил в продажу по цене 99 евро. Это браслет, собранный из десяти агатовых и гематитовых бусин, а также металлического креста, в котором скрыта электронная начинка. Устройство работает в паре со смартфоном, для чего разработано специальное приложение Click to Pray. Для активации устройства необходимо перекреститься. После этого на смартфоне запускается приложение, в котором пользователь может выбрать молитву, а программа будет сохранять данные о том, как и сколько раз он использует четки. В режиме автономной работы "умные" четки фиксируют количество шагов и другие показатели здоровья, как любой обычный фитнес-браслет.

Правда, специалисты по безопасности довольно быстро нашли в программном обеспечении гаджета уязвимость. Французский эксперт Батист Робер смог достаточно легко получить доступ к учетной записи пользователя приложения, зная адрес его электронной почты. Робер продемонстрировал возможность взлома, создав для этого новый аккаунт. С помощью не самого сложного программного обеспечения эксперт получил доступ к нему и всем данным владельца, включая пол, рост, вес и дату рождения. Также для изучения оказалась доступной информация о совершенных молитвах и пройденных шагах. Батист Робер сразу же уведомил представителей католической церкви о проблеме, и уязвимость была устранена.

Вообще высокотехнологичные устройства используются для религиозных целей достаточно давно. Например, существует множество приложений-компасов, показывающих мусульманам направление на Мекку. Однако хайтек-гаджет, специально предназначенный для подобных целей, появился, пожалуй, впервые. Наша редакция пока не обладает информацией об удобстве eRosary, поскольку ни один из покупателей пока не поделился опытом использования "умных" четок.

Однако нас очень заинтересовал способ активации гаджета: с помощью крестного знамения. Встроенный гироскоп отслеживает в реальном времени положение гаджета в пространстве и скорость его перемещения. В автономном режиме эта информация помогает подсчитывать количество шагов точно так же, как это происходит в обычных "умных" браслетах и часах. В случае с часами те же самые датчики реагируют на жест, которым пользователь поднимает руку, чтобы посмотреть, который час – в этот момент автоматически включается экран. ПО eRosary обучено реагировать на сочетание движений, характерное для ситуации, когда пользователь крестится: если гироскопы уловили крест, описанный рукой в пространстве перед человеком, запускается приложение.

Эта особенность натолкнула нас на мысль порассуждать о дальнейшем развитии жестовых интерфейсов. Сегодня существует несколько десятков технологий, позволяющих отслеживать движения рук человека – от датчиков, надеваемых на пальцы, до специальных камер и прочих систем слежения. Главная задача таких интерфейсов – дать возможность пользователю управлять различными гаджетами и программами, не прикасаясь к клавиатуре, мышке и другим манипуляторам.

На первый взгляд, это не кажется необходимостью. Все мы давно привыкли взаимодействовать с компьютером, нажимая на клавиши и двигая мышь. Однако существует множество сценариев, в которых такой способ управления неудобен, а то и вовсе неприменим. Например, повару во время приготовления блюда не с руки не только печатать на клавиатуре, но даже прикасаться к экрану планшета: здесь вступают в силу соображения гигиены, а также безопасности – и гаджета, и самого повара. Жестовый интерфейс прекрасно подойдет дирижеру для управления виртуальным симфоническим оркестром – ведь именно с помощью жестов он управляет живыми музыкантами. Автопроизводители давно поняли, что водитель, нажимая на кнопки и клавиши, отвлекается от дороги, поэтому в их мультимедийных системах все чаще встречаются жестовые системы: взмахом руки можно переключить станцию, отрегулировать уровень звука и даже управлять навигационной системой.

Вообще жесты занимают в человеческой системе коммуникации довольно заметное место. Движением руки можно подозвать такси, показать, что "все хорошо" или же "так себе", в конце концов даже "да" или "нет" нам проще показать кивком головы, чем озвучить голосом. Поэтому нам кажется, что за жестовыми интерфейсами будущее. Совсем скоро мы сможем управлять приборами, совершая в воздухе пассы руками.

Хотя...