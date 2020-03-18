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Москва 24

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Общество

16:25

Духовное управление мусульман рекомендует совершать пятничный намаз онлайн

религия общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман РФ сообщил, что пятничный намаз можно проводить через Сеть. Ранее произошла отмена коллективных пятничных молитв в мечетях, передает Агентство "Москва" заявление ДУМ РФ.

Предполагается, что намаз будет транслироваться онлайн. Для этого обеспечат онлайн-трансляцию пятничной проповеди и молитвы из Соборной мечети города. В ней ожидается участие имама-хатыба, имама, муэдзина и служащего мечети.

При этом уточняется, что для соблюдения молитвы удаленно необходимо придерживаться условий пятничного намаза.

Ранее стало известно, что в Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом. Теперь нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно. Некоторые рестораны готовятся ограничить работу и перейти в режим доставки собственной продукции.

Всего в России число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Продолжается разработка вакцины для борьбы с коронавирусом.

В среду в Москве зафиксировали 30 новых случаев коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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