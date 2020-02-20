Нарушают ли закон люди, молящиеся в общественных местах

Доставщики "Яндекс.Еды" приступают к молитве без лишних стеснений: они кладут целлофановый пакет вместо коврика прямо во дворах жилого дома и в перерывах между заказами начинают молиться. Это вызвало неоднозначную реакцию среди москвичей. Возник логичный вопрос: можно ли совершать намаз в общественных местах?

Отмечается, что за день мусульмане должны совершать пять пятиминутных намазов, однако не всегда получается это делать в мечети. Молитву же пропускать ни в коем случае нельзя.

Нередко такой религиозный ритуал пугает горожан. Сами же мусульмане поясняют, что стараются выбирать места потише, чтобы по возможности не попадаться на глаза прохожим.

"К сожалению, в современном обществе уровень интолерантности достаточно высокий. Люди не готовы к тому, что кто-то будет совершать намаз в публичном пространстве", – отметил доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. А. И. Герцена Алексей Гайдуков.

Однако бывают ситуации, когда мириться с намазом в публичных местах становится сложно. После того как водитель автобуса в рабочее время бросил руль и решил помолиться в салоне, очевидцы написали жалобы на мужчину в контакт-центр "Московский транспорт".

На защиту единоверцев встал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он заявил, что у каждой молитвы есть определенный отрезок времени, в течение которого он должен ее совершить, где бы ни находился и чем бы ни занимался. Из-за этого мусульманам и приходится совершать намаз в примерочных магазина, в различных заведениях и даже посреди дороги, резюмировал муфтий.