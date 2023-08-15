В УПЦ заявили о начале захвата трех корпусов Киево-Печерской лавры

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Киевская полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщается в телеграм-канале УПЦ.

Речь идет о 54-м, 57-м и 58-м корпусах, где живут паломники и монахи обители. По словам очевидцев, с 09:00 правоохранители с автоматами срезают замки и заходят внутрь зданий.

Утром 6 июля украинские власти заняли корпуса Киево-Печерской лавры. В УПЦ уточнили, что силовики опечатали корпус, в котором находилась резиденция предстоятеля канонической церкви.

Отмечалось, что доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля. Уточнялось, что "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет с указанной даты постоянно закрыт.

10 августа суд признал право Украины выселить монахов из лавры. Перед этим состоялось еще одно судебное заседание, на котором было признано законным решение властей расторгнуть в одностороннем порядке договор с УПЦ об аренде зданий этого монастыря.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что решение украинских властей закрыть для паломников Нижнюю лавру в Киеве является вопиющим актом антицерковной политики Киева.



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