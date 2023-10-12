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12 октября, 10:20

Общество

Главного раввина РФ Берла Лазара могут выписать из больницы 13 октября

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Главного раввина России Берла Лазара могут выписать из больницы в пятницу, 13 октября. Об этом рассказал руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин РФ Борух Горин.

"Он идет на поправку. Надеемся, что завтра выпишут", – приводит "Газета.ру" его слова.

О том, что Лазара госпитализировали, Горин сообщал ранее. По его словам, раввин упал во время религиозного танца с Торой на празднике в Марьиной Роще.

Позднее стало известно, что его состояние стабильно. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга. При этом сообщалось, что Лазар пребывает в сознании. Врачи настроены позитивно и ожидают, что пациент полностью восстановится.

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