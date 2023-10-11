Мать Билана рассказала о состоянии госпитализированного с бронхитом певца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Нина Белан рассказала о состоянии своего сына, певца Дмитрия Билана, госпитализированного с острым бронхитом. Об этом сообщает телеканал "360".

По ее словам, она знала, что музыкант был на обследовании, но потом они не созванивались.

"Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно", – сказала она.

Белан надеется, что болезнь не даст никаких осложнений. Она рассказала, что у сына обычно осложнение идет на легкие. Воспаление этого органа у него уже было, и не один раз, добавила мать певца.

В среду, 11 октября, Дмитрия Билана экстренно госпитализировали с острым бронхитом. Ближайшие концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся на другие даты, которые еще не озвучены.

Перенести выступления, по словам певца, пришлось, потому что переезды и перелеты могут усугубить заболевание. Он вынужден остаться в Москве и продолжить лечение в больнице.

Ранее сообщалось и о других проблемах со здоровьем у исполнителя. В марте 2022 года Билан рассказал, что восстановился после хирургического вмешательства из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

В 2021 году Билан заявил, что у него диагностировали третью стадию алкоголизма. Как он сказал, проблема появилась около четырех лет назад. При этом артист отметил, что напивается нечасто: примерно раз в два месяца.

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