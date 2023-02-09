В РПЦ назвали легализацией греха благословение однополых пар в англиканских церквях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решение англиканской церкви благословлять однополые пары является легализацией греха, обусловленной политическими веяниями. Такое мнение в беседе с Москвой 24 озвучил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что англиканская церковь разрешила пастырям благословлять однополые пары после заключения гражданского брака и даже призвала их такие союзы приветствовать.

"Любые изменения в церковной традиции, которые вызваны требованиями соблюдения некое политической коррекции, неких изменений в представлении о том, что является греховным, а что является праведным, на наш взгляд, разрушает саму эту традицию", – отметил Кипшидзе.

Он напомнил, что представление о браке как о союзе мужчины и женщины является традицией, свойственной не только христианству, но и другим мировым религиям, в том числе исламу и иудаизму.

Современному же обществу через кино, книги и соцсети навязывают иное представление об отношениях. Теперь это будет происходить и в рамках церкви, отмечает представитель РПЦ. Англиканская церковь, уверен он, пошла на поводу "агрессивной гендерной идеологии".

"Считаю, что никакой пользы никому это не принесет. Любая форма духовной легализации греха в кавычках, на наш взгляд, является недопустимой и разрушающей аутентичную духовную традицию", – подытожил Кипшидзе.

До этого стало известно, что церковь Англии рассмотрит возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога. Весной 2023 года для этого создадут специальную комиссию.



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