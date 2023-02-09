Церковь Англии разрешила благословение однополых пар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Генеральный синод церкви Англии принял решение о благословении однополых пар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз церкви.

Из документа следует, что после заключения гражданского брака или гражданского партнерства однополые пары могут прийти в церковь, чтобы воздать благодарность, посвятить свои отношения богу и получить божье благословение.

За решение благословлять однополые пары выступило большинство членов синода. Также в пресс-релизе сообщается, что в ближайшее время церковь Англии займется созданием нового пасторского руководства и молитв.

Ранее сообщалось, что лидер палаты общин Пенни Мордонт призвала церковь разрешить однополые браки. Церковь отказывалась менять существующую доктрину, согласно которой брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной.

В РПЦ назвали решение англиканской церкви благословлять однополые пары легализацией греха, обусловленной политическими веяниями.

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