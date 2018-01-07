Патриарх Кирилл посетит бездомных в "Ангаре спасения" в Рождество

Фото: Агентство "Москва"
В России началось празднование православного Рождества. Патриарх Кирилл посетит 7 января "Ангар спасения" – место помощи московским бездомным, сообщил пресс-секретарь предстоятеля Русской Православной Церкви (РПЦ), священник Александр Волков, передает "Российская газета".
"По уже сложившейся традиции на Рождество Патриарх посещает одно из учреждений социальной направленности, и в этом году святейший Патриарх Кирилл принял решение встретиться с теми, кто волею судеб оказался без крова, на улице. Для таких на территории синодального отдела по благотворительности открыт "Ангар спасения", созданный православной службой "Милосердие", – рассказал Александр Волков.
По словам пресс-секретаря предстоятеля РПЦ, в "Ангаре спасения" ежедневно получают различную помощь около ста бездомных. Помощьвключает в себя, как медицинскую, так и социальную, и юридическую.
За четыре года работы "Ангар спасения" помог более чем 40 тысячам человек. Основная задача проекта – возвращать бездомных в общество. Ангар находится в центре Москвы на территории Синодального отдела по благотворительности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: