Патриарх Кирилл посетит бездомных в "Ангаре спасения" в Рождество

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В России началось празднование православного Рождества. Патриарх Кирилл посетит 7 января "Ангар спасения" – место помощи московским бездомным, сообщил пресс-секретарь предстоятеля Русской Православной Церкви (РПЦ), священник Александр Волков, передает "Российская газета".

"По уже сложившейся традиции на Рождество Патриарх посещает одно из учреждений социальной направленности, и в этом году святейший Патриарх Кирилл принял решение встретиться с теми, кто волею судеб оказался без крова, на улице. Для таких на территории синодального отдела по благотворительности открыт "Ангар спасения", созданный православной службой "Милосердие", – рассказал Александр Волков.



По словам пресс-секретаря предстоятеля РПЦ, в "Ангаре спасения" ежедневно получают различную помощь около ста бездомных. Помощьвключает в себя, как медицинскую, так и социальную, и юридическую.

За четыре года работы "Ангар спасения" помог более чем 40 тысячам человек. Основная задача проекта – возвращать бездомных в общество. Ангар находится в центре Москвы на территории Синодального отдела по благотворительности.