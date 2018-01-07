Путин подарил икону старейшему храму Петербурга

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Президент России Владимир Путин подарил храму в Санкт-Петербурге, где он встретил Рождество, икону XIX века, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин посетил богослужение в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где крестили его отца.

Подаренная икона датирована серединой XIX века и содержит изображения "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, Архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.