В рождественских богослужениях в России участвовали более 2,5 млн человек – МВД

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Рождественские богослужения в России посетили свыше 2,5 миллиона человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В ночь на 7 января в России прошло около 11 тысяч торжественных богослужений более чем в 5,7 тысячи населенных пунктах, передает ТАСС.
По словам Волк, охрану общественного порядка в храмах, церквях и монастырях осуществляли свыше 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 3,8 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 3,5 тысячи работников частных охранных организаций, 10 тысяч членов народных дружин и свыше 5,4 тысячи представителей казачества.
Ранее православных христиан с Рождеством поздравили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: