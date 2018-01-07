В рождественских богослужениях в России участвовали более 2,5 млн человек – МВД

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Рождественские богослужения в России посетили свыше 2,5 миллиона человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В ночь на 7 января в России прошло около 11 тысяч торжественных богослужений более чем в 5,7 тысячи населенных пунктах, передает ТАСС.

По словам Волк, охрану общественного порядка в храмах, церквях и монастырях осуществляли свыше 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 3,8 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 3,5 тысячи работников частных охранных организаций, 10 тысяч членов народных дружин и свыше 5,4 тысячи представителей казачества.

Ранее православных христиан с Рождеством поздравили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.