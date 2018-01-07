Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Президент России Владимир Путин поздравил православных с Рождеством, сообщает пресс-служба Кремля. Президент пожелал здоровья, успехов и благополучия.
"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа", – говорится в поздравлении.
Российский лидер отметил "плодотворную, истинно подвижническую деятельность" Русской православной церкви.
В ночь на Рождество Путин посетил богослужение в Санкт-Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Глава государства подарил храму икону XIX века.
Ранее москвичей с Рождеством поздравил мэр столицы Сергей Собянин.
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