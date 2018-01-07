Cобянин поздравил москвичей с Рождеством

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством и пожелал встретить его в кругу близких.

"Дорогие москвичи, поздравляю вас с Рождеством! Это светлый праздник, наполненный добром. Желаю вам встретить его в кругу близких людей и подарить им минуты радости", – написал мэр в своем микроблоге Twitter.

Дорогие москвичи, поздравляю вас с Рождеством! Это светлый праздник, наполненный добром. Желаю вам встретить его в кругу близких людей и подарить им минуты радости. #Рождество — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 января 2018 г.

В ночь на 7 января православные встретили Рождество на праздничных богослужениях. На патриаршую службу в храме Христа Спасителя собрались тысячи верующих.



Метро в Москве работало до 02:00 в ночь с 6 на 7 января. Кроме того, наземный городской транспорт курсировал до 3:00 7 января.