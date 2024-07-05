Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никаба в республике

Фото: ТАСС/AP/Bikas Das

Муфтият Карачаево-Черкесии принял решение ввести запрет на ношение никаба в регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на муфтия республики, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаила Хаджи Бердиева.

"По шариату, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено", – отметил он.

Он добавил, что данное решение было принято исключительно в целях безопасности. Запрет носит временный характер, подчеркнули в ДУМ Карачаево-Черкесии. Он будет введен до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Муфтият Дагестана также объявил о временном запрете ношения никабов. Решение о запрете было принято в связи с обращением от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщалось о существующей угрозе безопасности населению республики.

Позже в КЦМСК заявили, что в современных реалиях в РФ ношение никаба, паранджи и других уборов, скрывающих лицо, наносит вред мусульманам и несет угрозу раздора в обществе.