Москалькова требует от СЕ и ООН не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

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Изгнание монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры наглядно демонстрирует как на самом деле киевские власти уважают право людей на свободу совести и вероисповедания. Об этом в своем телеграм-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Выражаю крайнее возмущение безнравственной кампанией украинских властей, направленной на захват святыни православия – Киево-Печерской лавры", – написала она.

Москалькова обратила внимание, что территория монастыря окружена "фашиствующими молодчиками", а настоятель митрополит Павел подвергся незаконному уголовному преследованию.

На фоне подобных событий омбудсмен обратилась к генсеку Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и представителям международных правозащитных организаций с требованием не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

1 апреля власти Украины предъявили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения. По словам очевидцев, СБУ начала обыскивать дом митрополита. Наместник рассказал, что его обвинили в сотрудничестве с российской стороной. Сейчас митрополит находится под домашним арестом.



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