Губернатор Петербурга заявил, что больницы города готовы принять пострадавших в Белгороде

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Больницы Санкт-Петербурга готовы принять для лечения пострадавших в Белгороде. Также город окажет поддержку в восстановлении зданий и инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга в своем телеграм-канале.

Там отметили, что губернатор Северной столицы Александр Беглов уже переговорил с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и выразил слова поддержки.

"Наши больницы готовы принять на лечение пострадавших. Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении города – жилых объектов и инфраструктуры. Петербург с Белгородом!" – говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге отменили праздничный концерт в честь Нового года на Дворцовой площади в знак поддержки белгородцев. По словам Беглова, это решение было принято по просьбе самих петербуржцев. Он добавил, что детские праздники состоятся, чтобы не портить ребятам встречу Нового года.

30 декабря белгородские власти сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр города. Гладков призвал жителей спуститься в укрытие.

По информации главы региона, число погибших после атаки украинских военных по Белгороду выросло до 24 человек. По данным российского Минздрава, всего при обстрелах травмы получил 131 человек, среди них 18 – дети.

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