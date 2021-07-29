Видео: vk.com/enuskon

На перевале Дедушкина лысина на трассе "Колыма" в Магаданской области выпал снег, сообщает РИА Новости

Пользователи соцсетей обмениваются видеороликами с перевала, который находится на 243-м километре федеральной трассы "Колыма". Они жалуются, что короткое магаданское лето закончилось.

Синоптики отмечают, что снегопады на севере Магаданской области в конце июля – начале августа – это обычное явление. Сейчас там фиксируют ночные заморозки. Днем идут дожди.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк пообещала, что погода в Москве начнет улучшаться уже в четверг. Синоптик заявляла, что похолодание из-за дождей не предвидится.

По прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшие выходные жителей столичного региона ожидает жаркая погода с небольшим дождем. По ее словам, минимальная температура в столице ночью составит около 16–18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25–28 градусов.