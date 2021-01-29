Две женщины пострадали в Уфе из-за упавшего с крыши морга снега

Две женщины пострадали в Уфе в результате схода снега с крыши морга, сообщает РИА Новости

ЧП произошло в Калининском районе города. Снег упал с крыши административного здания, расположенного на Цветочной улице. Пострадавших 1963 и 1991 года рождения доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь и уже отпустили домой.

Также в результате происшествия механические повреждения получил автомобиль "Лада Гранта".

В Казани во время чистки крыши производственной базы погиб рабочий. На него упал лед со снегом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что четыре человека были извлечены из-под завала на Вилючинском водопаде в Камчатском крае.