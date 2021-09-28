В Чувашии отменяются очные массовые мероприятия из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Из-за ситуации с коронавирусом в Чувашии приостанавливают культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
"Внесены изменения в указ главы Чувашской Республики, которые приостанавливают проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных", – говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Кроме того, в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, на предприятиях общественного питания и в иных местах массового посещения граждан приостанавливается оказание соответствующих услуг. Ограничения будут действовать до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.
Ранее стало известно, что новые коронавирусные ограничения вводят в Пермском крае. Теперь все культурные и спортивные события смогут посещать только привитые и переболевшие жители региона.
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