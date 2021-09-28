Регионы РФ вводят новые коронавирусные ограничения

Новые коронавирусные ограничения вводят в Пермском крае. Теперь все культурные и спортивные события смогут посещать только привитые и переболевшие жители региона.

После того, как число новых случаев ковида стало расти, в отдельных областях ужесточают правила. А в Москве торговые центры один за другим оказываются на грани закрытия. Все из-за того, что посетители и продавцы находились там без масок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.