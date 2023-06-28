Развожаев сообщил, что в Севастополе с пляжа вывезли советскую мину

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

В Севастополе на Солдатском пляже оперативные службы из воды достали минометную мину 82 миллиметров советского времени. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На месте работали сотрудники полиции, ОМОН "Беркут-С" Росгвардии. Водолазное обследование проводили специалисты водолазного подразделения МЧС России по Севастополю", – написал губернатор Севастополя в своем телеграм-канале.

Развожаев подчеркнул, что состояние находки позволило транспортировать ее. Мину ликвидируют на полигоне.

Губернатор добавил, что в Севастополе подобные предметы не такие редкие. В результатах штормов, приливов и течений из открытого моря к берегу может прибить снаряды времен Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что недалеко от автозаправочной станции в Зеленограде обнаружили минометный снаряд большого калибра времен Великой Отечественной войны.

До этого в Дмитровском районе на севере Москвы обнаружили снаряд времен ВОВ. Его обнаружили в лесополосе недалеко от ТЭЦ-21.

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