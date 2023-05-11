Снаряд времен ВОВ обнаружили на севере Москвы

Фото: ТАСС/МЧС России

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Дмитровском районе на севере Москвы. Он находился в лесополосе недалеко от ТЭЦ-21. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В лесополосе напротив отделения регистрации МО ГИБДД на Лобненской улице, 20, нашли предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны", – передает собеседник агентства.

По его словам, место находки оцепили, туда должны прибыть саперы и кинологи.

3 мая снаряд времен ВОВ был найден в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы. Его заметили во время проведения земляных работ.

В апреле двое подростков подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны в Белгородской области. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, молодые люди распилили снаряд, после чего произошел взрыв. У одного из пострадавших легкая контузия, а у второго осколочные ранения ног и левой руки.

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