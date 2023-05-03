Снаряд времен ВОВ обнаружили на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что снаряд нашли в районе дома 5, корпуса 2, на 3-й Хорошевской улице во время проведения земляных работ. Место находки оцепили. На данный момент там работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее в селе Курасовка Белгородской области местный житель во дворе собственного дома попытался распилить снаряд времен ВОВ. В результате тот взорвался, а мужчина погиб. Губернатор региона тогда призвал глав районов усилить соответствующую разъяснительную работу с местными жителями.

