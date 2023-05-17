Минометный снаряд большого калибра времен ВОВ нашли у АЗС в Зеленограде

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Недалеко от автозаправочной станции в Зеленограде обнаружили минометный снаряд большого калибра времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

По его словам, на территорию находки выехали саперы. Полиция также оцепила место обнаружения.

"Недалеко от АЗС нашли 122-миллиметровый снаряд к миномету времен войны", – поделился представитель столичных экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском районе на севере Москвы обнаружили снаряд времен ВОВ. Его нашли в лесополосе недалеко от ТЭЦ-21.

До этого снаряд периода ВОВ обнаружили в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы. Его нашли во время проведения земляных мероприятий.