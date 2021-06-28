Власти Камчатского края введут ограничения на въезд туристов и вахтовиков

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Власти Камчатского края ограничат въезд туристов и вахтовиков в регион из-за коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Необходимо на этой неделе проработать и закрепить начиная с 1 августа или с конца июля введение обязательной прививки либо ПЦР-теста для тех, кто прибывает на территорию края в туристических целях", – заявил края Владимир Солодов.
При этом вахтовики смогут пересечь границу региона только при наличии прививки от COVID-19.
Ранее власти Бурятии объяснили введение двухнедельного локдауна. Глава Бурятии призвал жителей региона не искать лазейки, а сидеть дома, поскольку введенные ограничения позволят сохранить жизни многим людям.
Режим нерабочих дней в Бурятии продлится до 11 июля. В это время в республике будут закрыты все предприятия. Работу продолжат только жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт, СМИ, организации ЖКХ, а также магазины, реализующие товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.
В Бурятии ввели жесткие антиковидные меры
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