Власти Камчатского края введут ограничения на въезд туристов и вахтовиков

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Власти Камчатского края ограничат въезд туристов и вахтовиков в регион из-за коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Необходимо на этой неделе проработать и закрепить начиная с 1 августа или с конца июля введение обязательной прививки либо ПЦР-теста для тех, кто прибывает на территорию края в туристических целях", – заявил края Владимир Солодов.

При этом вахтовики смогут пересечь границу региона только при наличии прививки от COVID-19.

Ранее власти Бурятии объяснили введение двухнедельного локдауна. Глава Бурятии призвал жителей региона не искать лазейки, а сидеть дома, поскольку введенные ограничения позволят сохранить жизни многим людям.

Режим нерабочих дней в Бурятии продлится до 11 июля. В это время в республике будут закрыты все предприятия. Работу продолжат только жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт, СМИ, организации ЖКХ, а также магазины, реализующие товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.

