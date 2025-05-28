В Ленинградской области сократили время продажи алкоголя на два часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли закон, который сокращает время продажи алкоголя на два часа. С 1 сентября такую продукцию нельзя будет купить с 23:00 до 11:00, до этого она продавалась с 09:00, сообщается на странице регионального парламента в соцсети "ВКонтакте".

"Проектом закона предлагается увеличить установленные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции <…>, в том числе в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях", – говорится в сообщении.

Изменения были внесены в статью 5 областного закона "Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области".

Документ был принят сразу в трех чтениях. Автор проекта считает, что отсутствие единых ограничений на продажу алкоголя в соседних субъектах страны уменьшает эффективность ограничений.

Также, по его мнению, во многих регионах РФ, включая Ленобласть, актуальной является проблема, связанная с работой "наливаек", которые занимают небольшие площади на первых этажах домов.

Зачастую такие заведения создают нетерпимые условия для местных жителей, а вокруг них появляется постоянное скопление граждан в нетрезвом состоянии, что формирует предпосылки к совершению преступлений, добавил автор инициативы.

Время продажи алкоголя планируется сократить и в Красноярском крае. Правительство региона уже вышло с инициативой в краевой парламент.

Установленный лимит продажи алкоголя предлагается скорректировать с 10:00 до 21:00. Кроме того, планируется ввести полное ограничение в определенные дни. Например, в День знаний и День защиты детей.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, запрещающий продажу алкоголя по воскресеньям. Он объяснил, что в последние годы в России зафиксировали увеличение объемов продажи и потребления алкогольной продукции. Тем не менее в некоторых субъектах страны уже принимаются меры по ограничению реализации спиртных напитков.

