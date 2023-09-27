Беспилотники запретили запускать в Дагестане

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Запускать беспилотники запретили в Дагестане. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации главы республики Сергея Меликова.

Его указом установлено, что запрет не распространяется на дроны, которые используются федеральными госорганами, госорганами республики, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, а также предприятиями, выполняющими гособоронзаказ.

Данные ограничения будут действовать, пока не снят режим базовой готовности, введенный указом главы государства в октябре 2022 года.

Ранее более 50 регионов России приняли решение запретить полеты БПЛА. В свою очередь, Минэкономразвития хочет ввести исключения на запрет использования беспилотников.

В Росавиации уточнили, что за несанкционированный запуск дрона в РФ предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных – от 50 до 150 тысяч, для юридических – от 250 до 500 тысяч рублей.

Позднее Минтранс РФ сообщил, что с марта 2024 года беспилотные летательные аппараты в России могут разрешить запускать над населенными пунктами на высоте до 150 метров от уровня земли или воды.



Использовать беспилотники запретили в 50 российских регионах