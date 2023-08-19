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08:52

Происшествия

Два жителя Белоруссии задержаны при попытке запустить беспилотник в Литву

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Белорусские пограничники задержали двух граждан республики, пытавшихся запустить беспилотник на территорию Литвы, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел ночью 18 августа в населенном пункте Городище Вороновского района. На месте задержания мужчин обнаружили беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи.

В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, начат административный процесс.

С начала августа это уже третий подобный случай на границе с Литвой. В Госпогранкомитете Белоруссии напомнили о запрете на использование или владение беспилотником в пограничной полосе.

Также запрещено оставлять БПЛА вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы. За невыполнение правил положен штраф.

10 августа военнослужащие ВС Белоруссии пресекли несколько попыток проникновения беспилотников на охраняемые территории и объекты. Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей.

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