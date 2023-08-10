Белорусские военные пресекли попытки полетов БПЛА над охраняемой территорией

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Военнослужащие ВС Белоруссии пресекли несколько попыток проникновения беспилотников на охраняемые территории и объекты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", – говорится в уведомлении пресс-службы.

Уточняется, что полеты беспилотников пресекли посредством применения средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пресечении попыток Киева атаковать Севастополь с помощью БПЛА. Как уточнили в оборонном ведомстве, два беспилотника ВСУ были поражены средствами ПВО, еще 9 нейтрализовали с помощь РЭБ. Разрушения и повреждения отсутствуют.

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