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Происшествия

19:13

Власти Крыма сообщили о подтоплениях жилого фонда в Ялте из-за дождя

регионы происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Мининформ Крыма сообщил о подтоплении жилых домов и гостиницы из-за сильного дождя в Ялте, передает ТАСС.

"Всего поступило 21 обращение о возможных подтоплениях в трех частных домовладениях, 15 многоквартирных домах, на станции техобслуживания и в гостинице", – указали в ведомстве.

По данным Мининформа, в первую очередь стихия затронула здания, расположенные вблизи рек. На данный момент по обращениям ведется работа, воду откачивают из подвальных помещений.

За субботу, 26 июня, в Ялте выпало 19 миллиметров осадков. Метеорологи уточняют, что этот показатель составляет почти 50% от месячной нормы.

Накануне сообщалось, что из-за наводнения в Черном море в Ялте пока запрещено купаться. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Как уточняется, сложные погодные условия в регионе привели к травмам 49 человек.

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