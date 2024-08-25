Энергоблок №1 на Ростовской АЭС подключили к сети после устранения дефекта

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети после ликвидации дефекта на турбине и проверки оборудования. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

Сейчас, по информации концерна, энергоблок несет номинальную нагрузку в рамках диспетчерского графика. Также "Росэнергоатом" уточнил, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС не выявлено, а радиационный фон находится в норме и не превышает естественных значений.

На данный момент на АЭС в штатном режиме работают энергоблоки №1, 3 и 4, а №2 находится с 24 июля на плановом ремонте, подчеркнул концерн.

23 августа администрация Ростовской атомной электростанции приняла решение об отключении от сети блока № 1 из-за обнаруженного дефекта оборудования отбора пара турбины.

Последний раз отключение блока производилось в середине июля из-за ложного срабатывания защиты. Ростовская АЭС мобилизовала все свои усилия и максимально быстро вернула блок в сеть. На следующий день он вновь нес полную нагрузку в 1 000 мегаватт.

