В "Росэнергоатоме" сообщили об отключении блока Ростовской АЭС из-за дефекта на турбине

Фото: телеграм-канал "Ростовская АЭС"

Администрация Ростовской атомной электростанции приняла решение об отключении от сети блока № 1 из-за обнаруженного дефекта оборудования отбора пара турбины. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Росэнергоатома.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. <...> Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", – говорится в публикации.

Последний раз отключение блока производилось в середине июля из-за ложного срабатывания защиты. Ростовская АЭС мобилизовала все свои усилия и максимально быстро вернула блок в сеть. На следующий день он вновь нес полную нагрузку в 1 000 мегаватт.

Общая мощность активных блоков № 1, 2 и 4 составила 2 800 мегаватт. Энергоблок № 3 находится в плановом ремонте с 22 июня.

