В Крыму разрабатывают два запроса в суд о легитимности передачи полуострова в состав УССР

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Рабочая группа при крымском парламенте подготавливает два запроса в Конституционный суд касательно легитимности и отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова члена местного заксобрания Сергея Трофимова.

Он уточнил, что первый запрос касается соответствия Конституции РФ закона о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, который был принят в апреле 1954 года, а второй – об официальном толковании положений Конституции РФ.

Работа в этом направлении завершится в конце июля – начале августа этого года. Сам проект запроса планируют представить в крымском парламенте уже на осенней сессии, добавил Трофимов.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен. По его словам, если внимательно изучить этот вопрос, становится очевидно, что полуостров никогда не покидал состава России.

Владимир Путин во время поздравления жителей Севастополя с 240-летием основания города назвал решение о присоединении Крыма к России в 2014 году исторической вехой.